Фаза Луны сегодня, 26 марта 2026 года: проверьте сердце и покормите кота

Сегодня в 09:51 по московскому времени начинаются 9-е лунные сутки. Этот период затянется более чем на день и завершится только завтра, 27 марта, в 11:22.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Сейчас Луна находится под влиянием Рака. Она продолжает расти — эта фаза тянется с прошлой недели и продлится до 2 апреля, когда наступит второе полнолуние этой весны.

Советы для 9-го лунного дня

Этот день считается одним из самых странных за весь цикл. Даже те, кто привык во всем сомневаться, сейчас легко могут поверить в красивую сказку или попасться на удочку мошенников. Будьте осторожны, не позволяйте пустым надеждам управлять вами, иначе разочарования не избежать.

Здоровье и красота

Тем, у кого слабое сердце, стоит уделить внимание давним болячкам. В этот период могут напомнить о себе нервы и скрытые страхи, а также есть риск съесть что-то несвежее. Легкая прогулка или простая зарядка на улице пойдут на пользу. А если заглянуть в салон красоты, настроение точно станет лучше.

Бизнес и деньги

Сегодня велика вероятность ссор, причем некоторые из них вспыхнут на пустом месте. Лучше не планировать важных встреч с партнерами и не выяснять отношения с коллегами. Финансовые дела вряд ли сложатся удачно, даже выплату долгов стоит отложить на другой день. А вот у творческих людей сегодня будет настоящий подъем сил и отличное вдохновение.

Свадьба и любовь

Подавать заявление или играть свадьбу сегодня не стоит — молодым будет трудно находить общий язык друг с другом. Но вот романтическая встреча или свидание пройдут легко и подарят приятные впечатления.

Природа

Рыбакам стоит приготовить удочки: клев будет хороший, но крупной добычи, скорее всего, не будет — хватит разве что угостить домашнюю кошку. Тем, у кого есть дача или огород, лучше заняться планировкой участка: возможно, некоторым посадкам в этом году нужно больше солнца. Хозяевам домашних питомцев стоит пересмотреть, чем они кормят своих любимцев.

Ранее мы рассказывали об особенностях банкротства физических лиц в 2026 году.