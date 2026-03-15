Фаза Луны сегодня, 15 марта 2026 года. День необщения и голодных котов

Фаза Луны сегодня, 15 марта 2026 года. День необщения и голодных котов
Сегодня, 15 марта, в 05:57 мск начнется отсчет 26-х лунных суток. Завершатся они только в 06:08 16 марта.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Что касается знака зодиака, то Луной по-прежнему правит Водолей. Непредсказуемый и нескучный. И впереди у нас новолуние — до него осталось несколько дней, и потому убывающая Луна по ночам выглядит как тающая буква «С».

Советы для 26-х лунных суток

Сегодня не стоит окунаться в деловую суету без весомой причины, иначе можно быстро исчерпать запасы энергии, выделенные на день. Постарайтесь избегать излишних разговоров и сосредоточьтесь на своих задачах.

Здоровье и уход за собой

Отнеситесь с особым вниманием к своему здоровью. Любые недомогания требуют немедленного внимания и лечения. Посещение салонов красоты в этот день лучше отложить.

Бизнес и финансы

Сегодня не самый удачный момент для предпринимателей. Лучше воздержаться от начала новых проектов. Гораздо целесообразнее будет посвятить время текущим делам. Сегодня хорошо будет видно, кто из коллег не проявляет лояльности к компании и, возможно, тормозит рабочий процесс. Сегодня также успешный день для работников юридической сферы.

Отношения и семейные дела

Не рекомендуется планировать свадьбы и даже встречи с родными — существует высокая вероятность конфликтов или недопонимания.

Природа

С приближением к новолунию клев рыбы сходит на нет, поэтому рыбалка сегодня, скорее всего, не принесет удачи. Владельцам животных полезно будет как уделить время своим питомцам, так и помочь диким животным, включая птиц, белок, а также бездомных кошек и собак. Садоводы могут заняться лечением больных комнатных растений, запасшись биопрепаратами или народными средствами.

Екатерина Метелева
