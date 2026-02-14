Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 02:00

Фаза Луны сегодня, 14 февраля 2026 года. Интуиция, анализ, действия

Фаза Луны сегодня, 14 февраля, какая сегодня Луна. Идем своим курсом Фаза Луны сегодня, 14 февраля, какая сегодня Луна. Идем своим курсом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 14 февраля, в 07:16 по московскому времени Луна войдет в 27-е лунные сутки, которые будут продолжаться до 07:37 15 февраля.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Четвертая фаза убывающей Луны сигнализирует о приближении момента, когда тонкий серп постепенно исчезнет, оставив нас в темноте на несколько ночей. Вскоре мы встретим очередное новолуние. Луна сегодня продолжает оставаться под управлением Козерога.

Полезные рекомендации для 27-х лунных суток

Отличный день для того, чтобы сначала думать, а потом делать. Доверяйте своим ощущениям, не обращая внимания на мнения окружающих. Такой подход подарит новые идеи и приведет к интересным открытиям.

Здоровье и внешность

Здоровье в этот день не преподнесет никаких сюрпризов. Даже самые тревожные недуги могут пройти быстро и без следа. Для улучшения общего самочувствия и сохранения приподнятого настроения идеально подойдут любые водные процедуры.

Бизнес и финансы

Не стоит начинать новые проекты в этот день. Однако успешная реализация старых задумок откроет и новые перспективы. Творческие дискуссии и обсуждения могут оказаться весьма продуктивными. Успех ждет исследователей, ученых и экспериментаторов. В области финансов лучше сосредоточиться на возврате старых долгов, чем на извлечении прибыли.

Семейные отношения и любовь

Свадьбы, которые будут сыграны в этот день, обещают быть успешными, хотя атмосфера на празднике будет скорее лиричной, чем веселой. Ожидайте неожиданных новостей от родственников, которые, скорее всего, окажутся приятными.

Природа

В преддверии новолуния рыбалка может не принести удачи: клев будет слабым. Цветоводам рекомендуется проверить состояние своих растений — особое внимание стоит уделить суккулентам, так как они часто страдают от переувлажнения. Владельцы домашних животных могут уделить время внешнему виду питомцев — проверить состояние кожи, ушей, зубов, когтей и шерсти.

Ранее мы рассказывали об этимологии названия и традициях самой вкусной недели года — Масленицы.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, абьюз, Фадеев, помощь психиатра: как живет Юлия Савичева
ВСУ перебросили в Запорожской области «сборную солянку» из наемников
Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Гаване
Искусственный интеллект помог США захватить президента Венесуэлы
Раскрыты планы Трампа по силовому решению проблемы с Ираном
Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию в 2026 году
В Минтрансе отвергли инициативу о бесплатном парковочном периоде у аптек
«Меняет подход»: Европа начала иначе смотреть на украинский конфликт
Фигурист из Казахстана сенсационно завоевал золото на Олимпиаде
В скрининг новорожденных в РФ внесут еще одно редкое заболевание
Стало известно, какой важный вопрос согласовали РФ и Украина в Абу-Даби
В МИД РФ напомнили о цели БРИКС
Олимпиада-2026. Фигурное катание: сенсационные результаты мужского турнира
Ведущие шоу «ЧБД» ответили на вопрос о переезде в Казахстан
«Не актуально»: Дмитриев раскрыл, почему Рубио пропустит встречу с ЕС
Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе
Раскрыта причина смерти бывшего президента ВФЛА Балахничева
Мелания Трамп нарушила на публике собственный запрет
Президент Финляндии сделал громкое заявление о ситуации в зоне СВО
Судьи определили место Гуменника в мужском одиночном катании на ОИ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.