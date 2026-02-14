Фаза Луны сегодня, 14 февраля 2026 года. Интуиция, анализ, действия

Сегодня, 14 февраля, в 07:16 по московскому времени Луна войдет в 27-е лунные сутки, которые будут продолжаться до 07:37 15 февраля.
В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна
Четвертая фаза убывающей Луны сигнализирует о приближении момента, когда тонкий серп постепенно исчезнет, оставив нас в темноте на несколько ночей. Вскоре мы встретим очередное новолуние. Луна сегодня продолжает оставаться под управлением Козерога.
Полезные рекомендации для 27-х лунных суток
Отличный день для того, чтобы сначала думать, а потом делать. Доверяйте своим ощущениям, не обращая внимания на мнения окружающих. Такой подход подарит новые идеи и приведет к интересным открытиям.
Здоровье и внешность
Здоровье в этот день не преподнесет никаких сюрпризов. Даже самые тревожные недуги могут пройти быстро и без следа. Для улучшения общего самочувствия и сохранения приподнятого настроения идеально подойдут любые водные процедуры.
Бизнес и финансы
Не стоит начинать новые проекты в этот день. Однако успешная реализация старых задумок откроет и новые перспективы. Творческие дискуссии и обсуждения могут оказаться весьма продуктивными. Успех ждет исследователей, ученых и экспериментаторов. В области финансов лучше сосредоточиться на возврате старых долгов, чем на извлечении прибыли.
Семейные отношения и любовь
Свадьбы, которые будут сыграны в этот день, обещают быть успешными, хотя атмосфера на празднике будет скорее лиричной, чем веселой. Ожидайте неожиданных новостей от родственников, которые, скорее всего, окажутся приятными.
Природа
В преддверии новолуния рыбалка может не принести удачи: клев будет слабым. Цветоводам рекомендуется проверить состояние своих растений — особое внимание стоит уделить суккулентам, так как они часто страдают от переувлажнения. Владельцы домашних животных могут уделить время внешнему виду питомцев — проверить состояние кожи, ушей, зубов, когтей и шерсти.
