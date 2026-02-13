Фаза Луны сегодня, 13 февраля 2026 года. Кормим котиков, избегаем общения

Фаза Луны сегодня, 13 февраля, какая сегодня Луна. Лечим цветы, кормим белочек

Сегодня, 13 февраля, в 06:43 по московскому часовому поясу Луна даст старт 26-м лунным суткам. Они будут длиться до 07:16 14 февраля.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Луной по-прежнему управляет Козерог — ждем проявлений упорства и некоторой твердолобости в самых неожиданных ситуациях. Четвертая четверть убывающей фазы Луны вот-вот закончится новолунием. Новый цикл начнется уже менее чем через неделю.

Рекомендации для 26-х лунных суток

Сегодня не рекомендуется суетиться без крайней необходимости, иначе есть риск перерасходовать отпущенную на день энергию раньше времени. Избегайте болтовни и занимайтесь строго своими делами.

Бизнес и деньги

Не лучший день для бизнесменов. Не стоит начинать ничего нового и серьезного. Проще и безопаснее будет заняться текучкой. Зато сегодня отлично будет видно недоброжелателей в вашем окружении. Свою часть славы сегодня получат адвокаты и юристы.

Здоровье и красота

Крайне внимательно отнеситесь сегодня к состоянию своего организма. Любое недомогание должно быть должным образом пролечено. Посещение салонов красоты сегодня следует отложить.

Свадьба и любовь

Ни свадьбу, ни общение с родными сегодня планировать не стоит. Дело наверняка закончится конфликтом или обманом.

Природа

Чем ближе к пиковой фазе Луна, тем хуже клев. Рыбалка сегодня будет непродуктивной. Владельцам питомцев в этот день рекомендуется уделить внимание как уходу за своими любимцами, так и помощи диким животным, включая птиц, белок, а также бездомных котов и собак. Садоводам пора заняться обработкой больных комнатных растений, используя биопрепараты или народные методы.

Ранее мы рассказывали, что подарить мужчине на День влюбленных.