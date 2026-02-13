Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 13 февраля 2026 года. Кормим котиков, избегаем общения

Фаза Луны сегодня, 13 февраля, какая сегодня Луна. Лечим цветы, кормим белочек Фаза Луны сегодня, 13 февраля, какая сегодня Луна. Лечим цветы, кормим белочек Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 13 февраля, в 06:43 по московскому часовому поясу Луна даст старт 26-м лунным суткам. Они будут длиться до 07:16 14 февраля.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Луной по-прежнему управляет Козерог — ждем проявлений упорства и некоторой твердолобости в самых неожиданных ситуациях. Четвертая четверть убывающей фазы Луны вот-вот закончится новолунием. Новый цикл начнется уже менее чем через неделю.

Рекомендации для 26-х лунных суток

Сегодня не рекомендуется суетиться без крайней необходимости, иначе есть риск перерасходовать отпущенную на день энергию раньше времени. Избегайте болтовни и занимайтесь строго своими делами.

Бизнес и деньги

Не лучший день для бизнесменов. Не стоит начинать ничего нового и серьезного. Проще и безопаснее будет заняться текучкой. Зато сегодня отлично будет видно недоброжелателей в вашем окружении. Свою часть славы сегодня получат адвокаты и юристы.

Здоровье и красота

Крайне внимательно отнеситесь сегодня к состоянию своего организма. Любое недомогание должно быть должным образом пролечено. Посещение салонов красоты сегодня следует отложить.

Свадьба и любовь

Ни свадьбу, ни общение с родными сегодня планировать не стоит. Дело наверняка закончится конфликтом или обманом.

Природа

Чем ближе к пиковой фазе Луна, тем хуже клев. Рыбалка сегодня будет непродуктивной. Владельцам питомцев в этот день рекомендуется уделить внимание как уходу за своими любимцами, так и помощи диким животным, включая птиц, белок, а также бездомных котов и собак. Садоводам пора заняться обработкой больных комнатных растений, используя биопрепараты или народные методы.

