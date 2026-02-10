Фаза Луны сегодня, 10 февраля 2026 года. Не ревнуем, выполняем обещания

Фаза Луны сегодня, 10 февраля 2026 года. Не ревнуем, выполняем обещания

Сегодня, 21 февраля, в 03:28 по московскому времени Луна вступит в 23-и сутки текущего лунного цикла. Они завершатся завтра в 04:45.

Луной в эти сутки управляет Стрелец. Третья четверть убывающей фазы означает, что уже менее чем через неделю Луна начнет новый цикл. Ждем новолуния 17 февраля.

Рекомендации для 23-го дня лунного цикла

Сегодня ожидается наполненный энергией день. Однако не стоит обольщаться — именно в эти сутки наиболее ярко проявятся отрицательные качества людей. Опасайтесь проявлений агрессии, хамства, грубости. При этом большую роль во взаимодействии будут играть чувства. Крайние проявления любви, ненависти, зависти, ревности могут расстроить любые планы и привести к проблемам в отношениях.

Бизнес и прибыль

Сегодня хорошо пойдут дела, которые были начаты некоторое время назад. Условно говоря, день успешен для событий, которые идут «по накатанной». Однако любые новые проекты, решения, переговоры лучше отложить до более благополучных времен. Сегодня в обязательном порядке следует соблюдать данные обещания, четко выполнять условия контрактов.

Фаза Луны сегодня, 10 февраля 2026 года. Не ревнуем, выполняем обещания Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота

Возможны обострения заболеваний мочеполовой системы, проблемы с иммунитетом и позвоночником. Проявившиеся сегодня болезни не стоит пускать на самотек. Посещение салона красоты лучше отложить, не рекомендуются чрезмерные нагрузки в спортзале.

Свадьба и отношения

Неподходящий день для брака. Партнерам, которые давно вместе, можно запланировать романтический ужин. Если же отношения начались недавно, то встречу лучше отложить, чтобы избежать ссоры по пустякам.

Природа

Рыбалка еще может принести удовольствие, но не улов — вероятнее всего, сегодня удастся поймать только мелочь. Огородникам стоит запланировать работы, рекомендованные лунным календарем. Владельцы домашних питомцев могут провести уборку тех мест в квартире, где их подопечные любят находиться чаще всего.

