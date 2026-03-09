Фаза Луны сегодня, 9 марта 2026 года. Амбиции, спорт, деньги и сытые лисы

Сегодня, 9 марта, вскоре после того, как в столице наступит полночь, в 01:07, Луна начнет проходить 20-й день цикла. Он продлится до 02:26 следующего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Луна катится по убывающей — до новолуния остается полторы недели. Кроме того, ее наконец-то отпускает экзотичный и жестокий Скорпион. На смену ему роль властителя Луны возьмет на себя Стрелец.

Общие рекомендации для 20-х суток лунного цикла

Сегодня — отличный день для амбициозных людей, готовых справиться с любыми трудностями и достичь поставленных целей. Однако если вы не готовы вкалывать даже ради самой простой задачи, успеха вам не видать. При этом никакие праздные мысли, пустые сомнения и напрасные терзания вас не потревожат.

Здоровье и внешность

Сегодня подходящее время для начала здорового образа жизни. Новый режим питания, абонемент в спортзал или отказ от курения принесут положительные результаты. День также идеален для проведения уходовых и омолаживающих процедур — они принесут быстрый результат.

Бизнес и деньги

Сегодняшний день годится для решения финансовых вопросов любого уровня сложности. Новые дела, которые запускаются в этот лунный день, как правило, успешно завершаются и приносят прибыль. Это также удачное время для смены места работы или открытия новых направлений в бизнесе.

Фаза Луны сегодня, 9 марта. Какая сегодня Луна: отменяем свадьбу, приглашаем тещу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свадьба и любовь

Для заключения брака этот день не годится. Однако другие семейные встречи пройдут в теплой атмосфере и оставят после себя приятные воспоминания. Главное — не ссориться по пустякам.

Природа

Рыбалка снова будет удачной. Если улов окажется слишком большим, излишки можно оставить в качестве дара лесным животным: лисам, песцам, волкам и хищным птицам. Весной в лесу не так много еды, и звери будут благодарны. Владельцам домашних животных уместно будет разнообразить досуг своих любимцев. Цветоводам рекомендуется заняться обрезкой комнатных растений.

Ранее мы рассказывали, какие великие изобретения придумали женщины.