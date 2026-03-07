Фаза Луны сегодня, 7 марта 2026 года. Терпение, труд и скромные результаты

Фаза Луны сегодня, 7 марта, какая сегодня Луна: день споров и сизифова труда

Сегодня, 7 марта, в 22:41 по часовому поясу мск Луна даст старт 19-му дню весеннего лунного цикла. Они закончится только послезавтра, 9 марта.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

С левого бока Луну все больше «поедает» щербина — до новолуния остается меньше двух недель. Полную власть над Луной сегодня имеет яркий и любвеобильный Скорпион.

Особенности 19-х суток лунного цикла

Сложный день, насыщенный различными противоречиями, спорами и беспорядком. Будьте готовы к тому, что даже самые простые задачи потребуют много сил, а их результаты могут оказаться довольно скромными.

Здоровье и внешний вид

Сегодня стоит обратить особое внимание на здоровье, особенно тем, кто испытывает психологические трудности. Не рекомендуется придерживаться строгих диет, злоупотреблять алкоголем и перегружать себя физической активностью. Новая прическа или маникюр могут подарить вам положительные эмоции.

Бизнес и финансы

Переговоры сегодня будут успешными только в случае, если вы будете обсуждать вопросы, связанные с текущей деятельностью. Если поступят заманчивые предложения, лучше не принимать заранее никаких решений — дайте себе время подумать. Финансовые операции, включая возврат долгов, лучше отложить на более подходящий момент. Этот день не годится для смены работодателя. Командировки могут оказаться весьма удачными.

Отношения и брак

Сегодня не самый подходящий день для заключения или расторжения брака. В личных отношениях следует проявлять такт и избегать шуток, которые могут быть неправильно поняты.

Природа

Рыбаки будут наслаждаться легким уловом. Садоводы могут заняться улучшением дренажной системы для больших комнатных растений. Владельцам собак рекомендуется отправиться на длительную прогулку с питомцами. Если у ваших четвероногих друзей есть компаньоны во дворе или поблизости, обязательно пригласите их с собой.

