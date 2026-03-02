Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 2 марта 2026 года. Начинаем проекты, отменяем рыбалку

Фаза Луны сегодня, 2 марта, какая сегодня Луна: отменяем рыбалку, планируем сделки Фаза Луны сегодня, 2 марта, какая сегодня Луна: отменяем рыбалку, планируем сделки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 2 марта, в 16:48 по временному поясу столицы Луна вступит в 14-е лунные сутки. Они продлятся до 18:15 следующего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Растущая фаза уже послезавтра завершится полнолунием. Луна сегодня продолжает подчиняться перфекционистскому знаку Девы.

Краткие рекомендации для 14-х суток лунного цикла

Сегодня один из наиболее энергетически насыщенных дней месяца. Если у вас в запасе имеются давно запланированные проекты, то лучшего шанса начать их, чем сегодня, в ближайшие две недели не будет. Считается, что все начинания этого дня обязательно завершатся удачно.

Внешний вид и состояние здоровья

Сегодня важно обратить внимание на свое психоэмоциональное состояние. Из-за множества событий, которые могут произойти в этот период, вероятно нервное напряжение, которое, в свою очередь, может отразиться на физическом самочувствии. Чтобы минимизировать влияние стресса, постарайтесь обеспечить себе полноценный отдых.

Фаза Луны сегодня, 2 марта 2026 года. Начинаем проекты, отменяем рыбалку Фаза Луны сегодня, 2 марта 2026 года. Начинаем проекты, отменяем рыбалку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Работа и деньги

В этом направлении сегодня всех ожидает удача. Даже самые трудные переговоры могут пройти удачно, любые сделки завершатся успешно, а операции с деньгами не принесут хлопот.

Любовь и свадьба

Что касается личных отношений, свадьбы и разводы лучше отложить. В противном случае они могут обернуться скандалами и конфликтами. Однако менее серьезные встречи с родственниками пройдут прекрасно и оставят только приятные воспоминания.

Природа

Ситуация не самая благоприятная для рыбаков: даже самая заманчивая наживка сегодня не принесет удачи. Лучше перенести рыбалку на другой день. Садоводам стоит обратить внимание на лунный календарь и подготовиться к необходимым работам. Владельцам домашних животных рекомендуется следить за погодными условиями и при первых признаках потепления следует обработать животных от блох и клещей.

