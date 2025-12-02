Фаза Луны сегодня, 2 декабря: собираем команду, не ведемся на манипуляции

Сегодня в 14:03 по московскому времени Луна перейдет в тринадцатые сутки лунного цикла. Они продлятся до конца дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луной сегодня в полной мере управляет рассудительный и справедливый Телец. Однако этот знак зодиака склонен к манипуляциям, поэтому в течение суток возможны ситуации, в которые вас будут вовлекать помимо вашей воли. Луна продолжает находиться в растущей фазе. До полнолуния осталось трое суток.

Общая характеристика дня

Сегодня вы можете почувствовать, что, несмотря на все усилия, события откатились назад. С другой стороны, возвращение в привычное русло не всегда плохо. Вместе с тем день идеально подходит для собраний, встреч, благотворительных мероприятий, общения и получения новой информации.

Здоровье и красота

Прекрасный день для посещения салона красоты или визита к массажисту и косметологу. Все омолаживающие и уходовые процедуры, проведенные сегодня, дадут быстрый эффект. Болезни, выявленные сегодня, легко поддадутся лечению.

Бизнес и деньги

День не подходит для важных событий, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу бизнеса. Однако мелкие дела будут иметь успех, в том числе переговоры, вложения, начало проектов. Огромное преимущество получат начатые сегодня проекты, которые необходимо реализовывать большим числом людей.

Природа

Ввиду близящегося полнолуния рыбалку планировать не стоит — рыба в такой период обычно уходит на дно. Владельцам котов и собак рекомендуется внимательно наблюдать за поведением питомцев, чтобы вовремя отследить изменения, особенно те, что могут свидетельствовать о болезни животного.

Свадьба и отношения

День не подходит для свадьбы. Общение с родственниками также не рекомендуется — возможны конфликты и ссоры из-за недопонимания.