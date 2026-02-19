Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 02:10

Фаза Луны сегодня, 19 февраля 2026 года. Успех, прорыв и рыба

Фаза Луны сегодня, 19 февраля, какая сегодня Луна: злость, спорт и рыба Фаза Луны сегодня, 19 февраля, какая сегодня Луна: злость, спорт и рыба Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В 08:14 по часовому поясу Москвы сегодня, 19 февраля, Луна даст старт 3-м лунным суткам. Чтобы успеть воспользоваться благоприятными моментами этого дня, у нас есть на несколько минут больше стандартных 24 часов.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна сегодня переходит под управление своенравного Овна и находится в первой четверти — идет 3-й день лунного цикла, который завершится только 19 марта 2026 года.

Полезные советы и рекомендации для 3-х лунных суток

Третий лунный день наполнен мощной энергией, характерной для начала лунного месяца. Правильно ею распорядившись, можно достичь значительных результатов. Однако следует помнить, что она также может приносить агрессию и чрезмерную настойчивость. Будьте готовы действовать решительно, но сохраняйте холодный ум; старайтесь избегать конфликтов и проявляйте стойкость.

Здоровье и красота

Сегодня физическая активность окажет положительное влияние на ваше самочувствие, включая и серьезные нагрузки. Это могут быть не только занятия в спортзале — активные прогулки в лесу с собакой или уборка снега также принесут пользу. После трудового дня будет полезно расслабиться в бане или сауне.

Финансы и бизнес

Сегодня вы сможете достичь многого, если сосредоточитесь на главном и не будете отвлекаться на мелочи. Практически все ваши начинания могут завершиться успехом. Однако будьте готовы к конфликтам не только с руководством или клиентами, но и с коллегами и старыми партнерами. В любой ситуации старайтесь сохранять спокойствие.

Свадьба и отношения

Заключение брака в этот день может привести к постоянным разногласиям между супругами. Если вы не хотите конфликтов, лучше отложить свадьбу на более подходящее время. Общение с родственниками также стоит перенести на более удачный день.

Природа

Впервые после новолуния вас ждет успешная рыбалка, однако улов, скорее всего, будет состоять из мелкой рыбы. Такая «добыча» подойдет для ухи на костре или станет угощением для домашних питомцев. Садоводы могут отправиться на дачу, чтобы заранее продумать планы работ на весну.

Ранее мы рассказывали, что делать, если на вас или авто упал снег и сосульки.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Интер» в ЛЧ
Назван возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка
Определены полуфинальные пары олимпийского турнира по хоккею
На переговорах в Женеве подняли важный вопрос
Атака ВСУ на Псковскую область ночью 19 февраля: пожар на нефтебазе, детали
Россиянам рассказали, чем полезны прогулки на лыжах
США предрекли катастрофу после прорыва канализации в Вашингтоне
В Ленобласти сбили несколько БПЛА
Самолет российской делегации вернулся в Москву из Женевы
В России изменят порядок наблюдения за наркоманами и алкоголиками
Букмекеров в России обязали предупреждать о рисках лудомании
В Черном море бесследно исчезло судно с капитаном «Сорвиголовой»
Правительство РФ отказало застройщику ЖК в Ростове в кредите
Жителей Ленинградской области предупредили об угрозе с неба
Хирург назвал группу мышц, которую нужно обязательно укреплять
Лавров рассказал о договоренностях с США по экономике
«На СВО 5 тыс. наших роботов»: Гагин о железных собаках, БПЛА и «Орешнике»
23 Февраля: памятные и полезные подарки для всех важных мужчин в жизни
Удар беспилотников привел к возгоранию нефтебазы в Псковской области
ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры под Псковом
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.