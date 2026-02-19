Фаза Луны сегодня, 19 февраля 2026 года. Успех, прорыв и рыба

В 08:14 по часовому поясу Москвы сегодня, 19 февраля, Луна даст старт 3-м лунным суткам. Чтобы успеть воспользоваться благоприятными моментами этого дня, у нас есть на несколько минут больше стандартных 24 часов.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна сегодня переходит под управление своенравного Овна и находится в первой четверти — идет 3-й день лунного цикла, который завершится только 19 марта 2026 года.

Полезные советы и рекомендации для 3-х лунных суток

Третий лунный день наполнен мощной энергией, характерной для начала лунного месяца. Правильно ею распорядившись, можно достичь значительных результатов. Однако следует помнить, что она также может приносить агрессию и чрезмерную настойчивость. Будьте готовы действовать решительно, но сохраняйте холодный ум; старайтесь избегать конфликтов и проявляйте стойкость.

Здоровье и красота

Сегодня физическая активность окажет положительное влияние на ваше самочувствие, включая и серьезные нагрузки. Это могут быть не только занятия в спортзале — активные прогулки в лесу с собакой или уборка снега также принесут пользу. После трудового дня будет полезно расслабиться в бане или сауне.

Финансы и бизнес

Сегодня вы сможете достичь многого, если сосредоточитесь на главном и не будете отвлекаться на мелочи. Практически все ваши начинания могут завершиться успехом. Однако будьте готовы к конфликтам не только с руководством или клиентами, но и с коллегами и старыми партнерами. В любой ситуации старайтесь сохранять спокойствие.

Свадьба и отношения

Заключение брака в этот день может привести к постоянным разногласиям между супругами. Если вы не хотите конфликтов, лучше отложить свадьбу на более подходящее время. Общение с родственниками также стоит перенести на более удачный день.

Природа

Впервые после новолуния вас ждет успешная рыбалка, однако улов, скорее всего, будет состоять из мелкой рыбы. Такая «добыча» подойдет для ухи на костре или станет угощением для домашних питомцев. Садоводы могут отправиться на дачу, чтобы заранее продумать планы работ на весну.

