Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 января 2026 года

24 января — дата, в которой удивительным образом переплетаются радость повседневных мелочей, серьезные исторические вехи и глубокие духовные смыслы. Этот день напоминает, что календарь — это не просто набор чисел, а отражение человеческой культуры, памяти и традиций. Разберемся подробно, какой сегодня день и какой праздник отмечают в России и мире.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

24 января объединяет сразу несколько добрых и легких поводов, которые делают зимний день чуть теплее и позитивнее.

Международный день эскимо

Этот праздник посвящен одному из самых любимых десертов в мире — мороженому эскимо. Его история связана с появлением сливочного мороженого на палочке, покрытого шоколадной глазурью. В холодное время года эскимо воспринимается скорее как символ детства и беззаботности, чем как сезонное лакомство. День напоминает о том, что маленькие радости важны в любое время года.

День комплиментов

Еще один теплый праздник 24 января — День комплиментов. Он призывает говорить друг другу добрые слова без повода, поддерживать и замечать хорошее в окружающих. Искренний комплимент способен улучшить настроение не только тому, кто его услышал, но и тому, кто его сказал.

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, 24 января отмечают и необычные праздники в мире, которые добавляют дню нотку юмора и бытовой философии.

День рождения баночного пива

Именно эта дата связана с появлением первого баночного пива в продаже. Такое новшество изменило культуру потребления напитков, сделав их более доступными и удобными для хранения и транспортировки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

День арахисового масла

Праздник посвящен популярному продукту, который стал неотъемлемой частью завтраков и перекусов во многих странах. Он символизирует простоту, сытность и универсальность еды, знакомой миллионам людей.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих 24 января имеет особое значение, так как церковные праздники сегодня связаны с памятью выдающихся святых.

В этот день православная церковь чтит преподобного Михаила Клопского, Новгородского — подвижника, известного своим смирением, прозорливостью и духовной мудростью. Также вспоминают преподобного Феодосия Великого, начальника общежительных монастырей, сыгравшего важную роль в становлении монашеской жизни. Для многих людей это важный религиозный праздник, наполненный молитвой и внутренним сосредоточением.

Памятные даты и события: что произошло 24 января в разные годы?

История этой даты насыщена событиями, которые оказали серьезное влияние на политику, культуру и науку. Именно поэтому 24 января часто вспоминают исторические события.

В 1924 году была основана киностудия «Мосфильм», ставшая центром отечественного кинематографа, и в том же году начались первые зимние Олимпийские игры.

В 1935 году в американском городе Ричмонд поступило в продажу первое баночное пиво Krueger Cream Ale.

В 1972 году на острове Гуам был найден японский солдат Соити Якои, который почти 30 лет скрывался, не зная об окончании Второй мировой войны.

В 1984 году был представлен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

Кто родился и кто умер 24 января

Этот день связан с именами людей, повлиявших на культуру, искусство и мышление целых эпох.

Родились

Глеб Кржижановский (1872) — советский государственный деятель и ученый-энергетик, один из создателей плана ГОЭЛРО и первый председатель Госплана СССР, сыгравший ключевую роль в электрификации страны.

Михаил Ромм (1901) — выдающийся советский кинорежиссер и педагог, автор фильмов «Тринадцать», «Ленин в Октябре», «Обыкновенный фашизм», воспитавший целое поколение режиссеров, включая Никиту Михалкова и Андрея Кончаловского.

Людмила Савельева (1942) — советская и российская актриса, прославившаяся ролью Наташи Ростовой в киноэпопее «Война и мир», ставшей для нее пропуском в мировой кинематограф.

Людмила Савельева в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука. «Мосфильм», 1968 Фото: Global Look Press

Умерли

Калигула (41 г. н. э.) — римский император, чье правление вошло в историю как пример деспотии, жестокости и политического безумия.

Амедео Модильяни (1920) — итальянский художник, известный своими портретами с вытянутыми лицами и особой меланхолической выразительностью, признанный гением уже после смерти.

Уинстон Черчилль (1965) — британский политик, премьер-министр военного времени и нобелевский лауреат по литературе, чье имя стало символом стойкости и лидерства.

24 января — это день, который сочетает в себе радость, память и размышления. Он помогает понять, какие праздники отмечают 24 января, и еще раз напоминает, насколько многогранным может быть один календарный день.