14 ноября 2025 в 19:43

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сегодня, 14 ноября 2025 года, мир отмечает множество значимых, необычных и духовных событий. Этот день наполнен как официальными международными датами, так и народными традициями, религиозными праздниками и знаменательными историческими фактами. Узнаем подробнее, какие праздники отмечают 14 ноября, что произошло в этот день в разные годы и кто из великих людей родился или ушел из жизни именно сегодня.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

14 ноября во всем мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом. Эта дата была учреждена Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году в память о Фредерике Бантинге — канадском физиологе, открывшем инсулин. Этот день напоминает о важности заботы о здоровье, профилактике и ранней диагностике сахарного диабета.

Также в России и мире сегодня празднуют День социолога. Этот профессиональный праздник объединяет всех, кто изучает общество, социальные процессы и человеческое поведение. Социологи помогают понимать, как устроен мир, какие тенденции формируют современность и куда движется человечество.

Кроме того, 14 ноября отмечается Международный день логопеда — праздник специалистов, которые помогают людям любого возраста обрести чистую и правильную речь. Благодаря логопедам тысячи детей и взрослых избавляются от речевых дефектов и учатся уверенно выражать свои мысли.

Не стоит забывать и про День эндокринолога. Врачи-эндокринологи следят за здоровьем гормональной системы человека, помогая поддерживать баланс организма. Этот день объединяет всех специалистов, посвятивших жизнь медицинской науке и заботе о здоровье людей.

Таким образом, сегодня в России и в мире отмечают не просто даты в календаре, а важные вехи науки, медицины и человеческого участия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Среди неофициальных, но очень ярких дат 14 ноября стоит отметить День расслабленности и беззаботности. Этот праздник создан для того, чтобы на один день отпустить все тревоги, не спешить и позволить себе немного покоя.

Еще одно вкусное событие — День маринованных огурцов. Любители закусок по всему миру в этот день делятся рецептами, пробуют разные сорта солений и устраивают дегустации домашних заготовок.

Также сегодня отмечается День острого соуса гуакамоле — праздник мексиканской кухни, в честь знаменитого блюда из авокадо, лайма и перца. Поэтому необычные праздники в мире сегодня действительно разнообразны: от спокойствия до острых вкусов и ярких эмоций.

Церковные и религиозные праздники сегодня

В православном календаре церковный праздник сегодня посвящен Бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Азийским, а также их матери — преподобной Феодотии. Эти святые прославились тем, что исцеляли больных безвозмездно, не принимая платы за свои труды.

День памяти Космы и Дамиана напоминает верующим о милосердии, сострадании и духовной чистоте. Для православных христиан это религиозный праздник, исполненный глубокого смысла и внутреннего света.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 14 ноября в разные годы?

Исторические события сегодня охватывают разные эпохи и страны.

  • 1501 год — 16-летняя Екатерина Арагонская выходит замуж за 15-летнего Артура, принца Уэльского. Этот брак впоследствии изменил ход английской истории.

  • 1860 год — подписан Пекинский трактат между Россией и Китаем, по которому к России присоединен Уссурийский край.

  • 1903 год — в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа, важного медицинского прибора.

  • 1939 год — в Москве проходит автопробег, посвященный выпуску миллионного советского автомобиля.

  • 2000 год — Магдебургский университет начинает перевод словаря воровского жаргона, созданного Михаилом Грачевым.

Кто родился и кто умер 14 ноября?

14 ноября подарило миру немало выдающихся личностей. В этот день родились:

  • Фредерик Бантинг (1891) — канадский физиолог, нобелевский лауреат, открывший инсулин.

  • Уильям Стейг (1907) — американский художник и детский писатель, автор знаменитых сказок.

  • Астрид Линдгрен (1907) — шведская писательница, подарившая миру образы Пеппи Длинныйчулок и Карлсона.

Астрид Линдгрен Астрид Линдгрен Фото: imago stock&people/Global Look Press

Ушли из жизни:

  • Александр Шанкуртуа (1886) — французский геолог и химик;

  • Сидни Фокс (1942) — американская актриса;

  • Константин Заслонов (1942) — советский партизан, Герой Великой Отечественной войны.

Теперь вы знаете, какой сегодня день, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня в России и в мире. 14 ноября наполнен значимыми событиями — от Всемирного дня борьбы против диабета до памяти святых Космы и Дамиана. Этот день объединяет людей науки, веры и добра, а также дарит возможность вспомнить важные страницы мировой истории.

Анна Скворцова
А. Скворцова
