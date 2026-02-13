Жареные куриные сердечки с луком — быстрый ужин за 30 минут

Нежные куриные сердечки — настоящая находка для сытного и быстрого ужина. Этот рецепт раскрывает их вкус через быстрое обжаривание с пикантными специями и чесноком. Идеально в качестве горячей закуски к пиву или как главный ингредиент для сытного гарнира!

Список продуктов:

Куриные сердечки — 500 г;

Репчатый лук — 1 крупная головка;

Чеснок — 3-4 зубчика;

Сливки 10-20% — 100 мл (по желанию, для соуса);

Соевый соус — 2 ст. ложки;

Растительное масло — 2-3 ст. ложки;

Сливочное масло — 20 г (для вкуса);

Свежая зелень (петрушка, кинза) — небольшой пучок;

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;

Паприка молотая — 1 ч. ложка;

Хмели-сунели — 1⁄2 ч. ложки (по желанию).

Способ приготовления

Подготовка сердечек. Тщательно промойте сердечки под холодной водой. Обсушите бумажным полотенцем. Если есть крупные жировые отложения или выступающие сосуды — обрежьте их. Каждое сердечко можно разрезать вдоль пополам — так они прожарятся равномернее и будут лучше впитывать маринад.

Маринад и обжарка. В миске смешайте сердечки с соевым соусом, паприкой, хмели-сунели и черным перцем. Оставьте на 15-20 минут. Разогрейте на сковороде смесь растительного и сливочного масла. Выложите сердечки одним слоем и обжаривайте на сильном огне 5-7 минут, помешивая, до румяной корочки.

Добавление овощей. Убавьте огонь до среднего. Добавьте нарезанный полукольцами лук и обжаривайте вместе с сердечками еще 5 минут, пока лук не станет мягким и слегка карамелизированным. В последнюю минуту добавьте пропущенный через пресс или мелко нарезанный чеснок.

Томление и подача. Если вы хотите более нежное блюдо с соусом, влейте в сковороду сливки, хорошо перемешайте и потомите на медленном огне еще 5-7 минут.

Ароматные жареные сердечки самодостаточны как горячая закуска. Для сытного ужина подайте их с картофельным пюре, рисом или гречкой. Они также станут отличной начинкой для блинчиков или питательной основой для салата с овощами и сметанной заправкой.

