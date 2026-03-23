Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 19:00

Выпечка к чаю «На скорую руку»: сладкий заливной пирог на кефире

Сладкий заливной пирог с вишней на кефире Сладкий заливной пирог с вишней на кефире Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сладкий заливной пирог на кефире — отличный вариант для семейного чаепития. Благодаря кефиру в составе блюдо получается нежным и воздушным, а его сладкая начинка наполнит дом восхитительным ароматом. Приготовьте сладкий заливной пирог на кефире по пошаговому рецепту от NEWS.ru.

Ингредиенты

  • Кефир — 0,5 л
  • Мука — 0,34 кг
  • Вишня — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 пачка
  • Корица — 1/2 ст. л.
  • Мускатный орех — по вкусу
  • Сахар — 20 г
  • Соль — крупная щепотка

Способ приготовления

  1. Всыпать в боул для готовки теста сахарок и соль.
  2. Вбить яйца.
  3. Взбить смесь. На поверхности должны появиться пузырьки. Добавить кефир.
  4. Просеять туда же сухие ингредиенты, исключая пряности, замесить тесто.
  5. Пирог заливается слоями. Первый — половина теста. Вторым слоем станут ягоды и специи. Заключительным — оставшееся тесто.
  6. Разогреть духовой шкаф до 180 градусов.
  7. Убрать пирог в печь на 45 минут.

Также предлагаем приготовить песочное печенье с миндалем.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрый штрудель: пачка творога, лаваш и замороженная вишня — домашний десерт с обалденным вкусом
Общество
Больше никаких сухих и безвкусных булок: кулич с лимонным курдом — не черствеет и не крошится
Общество
Добавила жареный лук и сыр: самые простые лепешки — выручалки из кефира
Общество
Блинчики: мешаем муку с кефиром, а кипяток в конце — тонкие, нежные и не рвутся
Общество
Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто
Семья и жизнь
вишня
выпечка
еда
кефир
кулинария
пироги
рецепты
Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ядовитые мухи прибыли в Россию вместе с табаком из Танзании
Королевская семья Британии: провал Меган, «грязные» деньги Виндзоров
«Мы разберемся»: министр энергетики США выяснит, кто управляет Ираном
Конюхов захотел обогнуть на плоту Большое тихоокеанское мусорное пятно
Момент жесткого столкновения самолета с пожарной машиной попал на видео
Украинцы могут столкнуться со штрафами за прогулы школы детьми
ЕС указали на место, КСИР «уволил» Трампа, уловка НАТО: что дальше
Беспилотник ВСУ ударил по 74-летней женщине в Донецке
В Сочи пьяный всадник заехал в продуктовый магазин на коне
Захарова указала на железную позицию РФ относительно переговоров по Украине
«Мы были в курсе»: Стармер подтвердил переговоры США и Ирана
Названа причина столкновения грузовика с маршруткой
Британский мед оказался массово загрязнен рецептурными препаратами
Матвиенко назвала самого близкого партнера России в Юго-Восточной Азии
Восемь человек пострадали в ДТП на МКАД
Тысячи частных клиник в России отказались от лицензий на аборты
Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Запорожской области
Детское порно, связи с Эпштейном, помощь ВСУ: биография владельца OnlyFans
Трагедия с военным самолетом произошла в Колумбии
Плей-офф КХЛ: пары первого раунда, фавориты — кто возьмет Кубок Гагарина
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.