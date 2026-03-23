Выпечка к чаю «На скорую руку»: сладкий заливной пирог на кефире

Сладкий заливной пирог на кефире — отличный вариант для семейного чаепития. Благодаря кефиру в составе блюдо получается нежным и воздушным, а его сладкая начинка наполнит дом восхитительным ароматом. Приготовьте сладкий заливной пирог на кефире по пошаговому рецепту от NEWS.ru.
Ингредиенты
- Кефир — 0,5 л
- Мука — 0,34 кг
- Вишня — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 1 пачка
- Корица — 1/2 ст. л.
- Мускатный орех — по вкусу
- Сахар — 20 г
- Соль — крупная щепотка
Способ приготовления
- Всыпать в боул для готовки теста сахарок и соль.
- Вбить яйца.
- Взбить смесь. На поверхности должны появиться пузырьки. Добавить кефир.
- Просеять туда же сухие ингредиенты, исключая пряности, замесить тесто.
- Пирог заливается слоями. Первый — половина теста. Вторым слоем станут ягоды и специи. Заключительным — оставшееся тесто.
- Разогреть духовой шкаф до 180 градусов.
- Убрать пирог в печь на 45 минут.
