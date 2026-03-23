Выпечка к чаю «На скорую руку»: сладкий заливной пирог на кефире

Сладкий заливной пирог на кефире — отличный вариант для семейного чаепития. Благодаря кефиру в составе блюдо получается нежным и воздушным, а его сладкая начинка наполнит дом восхитительным ароматом. Приготовьте сладкий заливной пирог на кефире по пошаговому рецепту от NEWS.ru.

Ингредиенты

Кефир — 0,5 л

Мука — 0,34 кг

Вишня — 300 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 пачка

Корица — 1/2 ст. л.

Мускатный орех — по вкусу

Сахар — 20 г

Соль — крупная щепотка

Способ приготовления

Всыпать в боул для готовки теста сахарок и соль. Вбить яйца. Взбить смесь. На поверхности должны появиться пузырьки. Добавить кефир. Просеять туда же сухие ингредиенты, исключая пряности, замесить тесто. Пирог заливается слоями. Первый — половина теста. Вторым слоем станут ягоды и специи. Заключительным — оставшееся тесто. Разогреть духовой шкаф до 180 градусов. Убрать пирог в печь на 45 минут.

