11 февраля 2026 в 14:57

Судак в духовке для тех, кто любит утонченность: с цитрусом и пряностями

Судак в духовке для тех, кто любит утонченность: с цитрусом и пряностями
Судак издавна ценился на Руси за нежное мясо и отсутствие мелких костей. В старинных поваренных книгах его рекомендовали запекать с травами и цитрусовыми, чтобы подчеркнуть природный вкус. Наш рецепт — современная интерпретация классического сочетания, где каждый ингредиент играет свою роль: лимон придает свежесть, а травы — глубину аромата.

Ингредиенты:

  • Филе судака — 600 г

  • Лимон — 1 шт.

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Свежий укроп — 1 пучок

  • Свежий тимьян — 1 пучок (или 1 ч. л. сухого)

  • Соль — по вкусу

  • Черный молотый перец — по вкусу

  • Паприка — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление:

Филе судака хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Убедитесь, что на рыбе нет костей. Если есть, аккуратно уберите их пинцетом. В глубокой миске смешайте оливковое масло, прессованный чеснок, нарезанный укроп, тимьян, соль, черный перец и паприку. Перемешайте до получения однородной массы.

Выложите филе судака в маринад, щедро обмакивая его со всех сторон. Накройте пленкой и оставьте мариноваться на 30–40 минут при комнатной температуре. Пока рыба маринуется, нарежьте лимон тонкими кружками.

Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментной бумагой или слегка смажьте его оливковым маслом. Выложите замаринованное филе судака на противень и укройте его кружками лимона. Поместите противень в разогретую духовку и запекайте судака в течение 20–25 минут, пока он не станет золотистым и начнет легко отделяться вилкой. Готового судака аккуратно перенесите на сервировочное блюдо.

  • Совет: подавайте с овощным гарниром, картофелем или салатом.

Наслаждайтесь вкусом запеченного судака с лимоном и пряными травами!

