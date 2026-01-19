Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день

Несмотря на то, что январские праздники закончились, никто не отменял гостей! Чтобы удивить их чем-то, не похожим на оливье и шарлотку, предлагаем испечь рыбный пирог с горбушей по старинному рецепту.

Ингредиенты:

горбуша потрошеная без головы и хвоста — 2 тушки;

кислое тесто — 1 кг;

лук репчатый — 200 г;

пропаренный рис — 1 ст.;

растительное масло — 3 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

соленая капуста — 250 г;

соль, перец — по вкусу.

Такой пирог готовится с гарниром, а потому для начала необходимо смешать вареный рис, пассерованный в масле лук и мелко порубленную соленую капусту. Смесь рекомендуется посолить и добавить мелко молотый черный перец.

Горбушу очищаем от костей или вовсе покупаем филе на шкурке. Режем на кусочки размером примерно 5 х 5 см. На противень, смазанный маслом, выкладываем раскатанное в размер тесто так, чтобы свисали края, на него — слой гарнира. Разравниваем ложкой не приминая и плотно укладываем рыбу шкуркой вниз. Ее можно дополнительно посолить и поперчить, а сверху укрыть остатками гарнира. «Крышку» пирога раскатываем чуть меньшего размера, закрываем ей начинку, подворачиваем края нижнего куска теста и защипываем. Чтобы из пирога выходил пар, вилкой с толстыми зубчиками делаем проколы в «крышке».

Ставим противень в разогретую духовку и запекаем до готовности. Обычно хватает часа. Готовый пирог достаем и обильно смазываем сливочным маслом. После этого его нужно накрыть пергаментом, полотенцами и теплым одеялом или пледом, чтобы выпечка отдохнула. Верхняя корочка пирога за это время станет мягкой и вкусной.

Рыбный пирог с горбушей подают к столу как в теплом, так и в холодном виде. Если вам удастся сберечь от голодных гостей часть пирога, то на следующий день он станет еще более вкусным. Хранить его лучше в прохладном месте, накрыв полотенцем, и разрезать на порционные куски непосредственно перед подачей на стол.