14 января 2026 в 10:36

Приготовьте запеченную утку с яблоками по редкому фермерскому рецепту

Хотите удивить семью нежной уткой с яблоками? Этот редкий рецепт с фермерской пряностью кумином подарит блюду восточные нотки и карамельную корочку. Простая утка с яблоками превратится в шедевр за 2 часа.

Утку (2 кг, целая) промойте, обсушите, натрите солью, перцем и кумином (молотый, 1 ч. л. — редкий ингредиент для аромата) внутри и снаружи. Это придаст утке с яблоками уникальный пряный вкус. Оставьте на 30 минут.

Яблоки (кислые, 4 шт., крупные) очистите, удалите сердцевину, нарежьте дольками. Смешайте с медом (3 ст. л.), измельченным чесноком (4 зубчика) и маслом (сливочное, 50 г).

Нафаршируйте утку яблоками плотно. Заверните в фольгу, положите на противень.

Запекание

Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте полтора часа под фольгой, затем снимите ее и допеките птицу еще 20 минут до золотистости. Полейте соками.

Готовую утку с яблоками подавайте горячей с гарниром из овощей. Блюдо тает во рту, а кумин добавляет изюминку. Приготовьте — и станьте поваром-звездой в своей семье!

