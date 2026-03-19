19 марта 2026 в 16:04

Готовим взрывные сибирские пельмени с мясным соком: пошаговый рецепт

В Сибири к пельменям отношение особое, почти сакральное. Их лепили мешками, замораживали прямо на улице и брали с собой в тайгу на долгие месяцы. Но есть одна хитрость, которую знали настоящие сибирские охотники: чтобы пельмень был не просто вкусным, а невероятно сочным, в фарш добавляли мясной бульон в виде льда. При варке лед таял, и внутри пельменя образовывалась настоящая бомба с горячим бульоном.

Для начала сварите крепкий бульон из говяжьих костей с луком и морковью. Процедите, остудите и разлейте по формочкам для льда. Уберите в морозилку на несколько часов, а лучше на ночь. Тесто для сибирских пельменей делается просто: 3 стакана муки, 1 яйцо, стакан воды и соль по вкусу. Замесите крутое тесто и дайте ему отдохнуть полчаса под пленкой.

Для фарша возьмите 700 г смеси говядины и свинины в пропорции 60 на 40. Добавьте 2 крупные луковицы, пропущенные через мясорубку, соль, перец и немного чеснока по желанию. Тщательно вымесите фарш, но главное — теперь достаньте из морозилки кубики замерзшего бульона и быстро вмешайте их в мясо. Действовать нужно быстро, чтобы лед не начал таять. Сразу же приступайте к лепке.

Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружочки рюмкой или стаканом. На каждый кружок положите чайную ложку фарша с кубиком льда внутри и тщательно защипните края, лучше всего елочкой или косичкой, чтобы бульон точно не вытек. Готовые пельмени сразу убирайте в морозилку — хранить их можно месяцами, если, конечно, хватит терпения. Варить такие пельмени нужно осторожно, в кипящей подсоленной воде, пока они не всплывут, и еще минуты 4. Не переварите, иначе лопнут.

Подавайте в глубоких тарелках с бульоном, в котором они варились, посыпав зеленью и свежемолотым перцем. Сверху — ложка сметаны и зелень.

  • Совет: если не хотите возиться со льдом, можно добавить в фарш мелко рубленое замороженное сливочное масло. Оно даст похожий эффект, но бульона внутри не будет.

  • Пищевая ценность на порцию (около 200 г готовых пельменей): Калорийность: 400 ккал. Белки: 24 г, Жиры: 22 г, Углеводы: 28 г.

Оксана Головина
