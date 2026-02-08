Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 13:34

Этот салат на ужин поможет сбросить лишнее без голодания

Простой и вкусный диетический салат на ужин — читать на NEWS.ru Простой и вкусный диетический салат на ужин — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете легкий рецепт для вечернего приема пищи? Простой и вкусный диетический салат на ужин из цветной капусты с зеленым горошком станет настоящим открытием. Главная фишка — необычная заправка на основе кунжутной пасты тахини, которая превращает обычное блюдо в ресторанное.

Цветную капусту не варят, а бланшируют всего 2 минуты в воде с куркумой — так сохраняются все витамины и появляется красивый золотистый оттенок. Соцветия должны остаться хрустящими.

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 300 г;

  • зеленый горошек консервированный — 150 г;

  • кунжутная паста тахини — 1 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • куркума — щепотка;

  • семена льна — 1 ч. л.;

  • соль, черный перец — по вкусу.

Остывшую капусту смешивают с горошком, заправляют тахини, разбавленным лимонным соком. Сверху посыпают льняными семенами для хруста и дополнительной пользы.

Этот простой и вкусный диетический салат на ужин готовится за 15 минут и надолго дарит чувство сытости. Тахини добавляет кремовую текстуру без лишних калорий, а куркума усиливает противовоспалительные свойства блюда.

  • Калорийность на 100 г: 52 ккал.

  • БЖУ: 3,2/2,1/5,8.

Ранее мы делились рецептом слоеного пирога для домашнего чаепития.

Александра Вкусова
А. Вкусова
Самое популярное
