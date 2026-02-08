Этот салат на ужин поможет сбросить лишнее без голодания

Ищете легкий рецепт для вечернего приема пищи? Простой и вкусный диетический салат на ужин из цветной капусты с зеленым горошком станет настоящим открытием. Главная фишка — необычная заправка на основе кунжутной пасты тахини, которая превращает обычное блюдо в ресторанное.
Цветную капусту не варят, а бланшируют всего 2 минуты в воде с куркумой — так сохраняются все витамины и появляется красивый золотистый оттенок. Соцветия должны остаться хрустящими.
Ингредиенты:
цветная капуста — 300 г;
зеленый горошек консервированный — 150 г;
кунжутная паста тахини — 1 ст. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
куркума — щепотка;
семена льна — 1 ч. л.;
соль, черный перец — по вкусу.
Остывшую капусту смешивают с горошком, заправляют тахини, разбавленным лимонным соком. Сверху посыпают льняными семенами для хруста и дополнительной пользы.
Этот простой и вкусный диетический салат на ужин готовится за 15 минут и надолго дарит чувство сытости. Тахини добавляет кремовую текстуру без лишних калорий, а куркума усиливает противовоспалительные свойства блюда.
Калорийность на 100 г: 52 ккал.
БЖУ: 3,2/2,1/5,8.
