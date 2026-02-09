Чахохбили по-грузински: классический рецепт с курицей и красным вином

В грузинской кухне можно найти большое количество вкусных блюд из курицы, которые быстро и легко можно приготовить дома. Например, чахохбили из курицы с красным вином.

Ингредиенты:

целая курица — 1 шт.;

растительное масло — 4 ст. л;

лук репчатый — ½ кг;

помидоры — 1 кг;

болгарский перец — 1 шт.;

хмели-сунели — 2 ч. л.;

молотый жгучий перец — 2 ч. л.;

красное полусухое вино — 200 мл;

кинза свежая — 1 пучок;

чеснок — 5 долек;

соль — по вкусу.

Курицу разрезать на небольшие куски вместе с костями и кожей и до румяной корочки жарить в сотейнике на растительном масле. Томаты нарезать дольками, лук — полукольцами, сладкий перец нашинковать соломкой, а чеснок и зелень измельчить ножом.

В разогретую сковороду добавить растительное масло, обжаривать в нем лук, пока он не станет прозрачным, после чего всыпать туда болгарский перец, помидоры и приправы. Перемешать и тушить, закрыв крышкой, четверть часа. Затем добавить в сковороду вино, дождаться закипания и выпарить алкоголь в течение 5 минут. После этого содержимое сковороды переложить в сотейник, перемешать и тушить с четверть часа под крышкой. Незадолго до окончания приготовления добавить к чахохбили чеснок и зелень. Подавать с гарниром из риса или картофеля.

Калорийность на 100 г: 157 ккал.

БЖУ: 12,2/10,7/3,1.

Время приготовления: 60 минут.

