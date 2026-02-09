Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:31

Чахохбили по-грузински: классический рецепт с курицей и красным вином

Грузинская кухня: классический рецепт чахохбили с курицей и красным вином
В грузинской кухне можно найти большое количество вкусных блюд из курицы, которые быстро и легко можно приготовить дома. Например, чахохбили из курицы с красным вином.

Ингредиенты:

  • целая курица — 1 шт.;
  • растительное масло — 4 ст. л;
  • лук репчатый — ½ кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • хмели-сунели — 2 ч. л.;
  • молотый жгучий перец — 2 ч. л.;
  • красное полусухое вино — 200 мл;
  • кинза свежая — 1 пучок;
  • чеснок — 5 долек;
  • соль — по вкусу.

Курицу разрезать на небольшие куски вместе с костями и кожей и до румяной корочки жарить в сотейнике на растительном масле. Томаты нарезать дольками, лук — полукольцами, сладкий перец нашинковать соломкой, а чеснок и зелень измельчить ножом.

В разогретую сковороду добавить растительное масло, обжаривать в нем лук, пока он не станет прозрачным, после чего всыпать туда болгарский перец, помидоры и приправы. Перемешать и тушить, закрыв крышкой, четверть часа. Затем добавить в сковороду вино, дождаться закипания и выпарить алкоголь в течение 5 минут. После этого содержимое сковороды переложить в сотейник, перемешать и тушить с четверть часа под крышкой. Незадолго до окончания приготовления добавить к чахохбили чеснок и зелень. Подавать с гарниром из риса или картофеля.

  • Калорийность на 100 г: 157 ккал.
  • БЖУ: 12,2/10,7/3,1.
  • Время приготовления: 60 минут.

Ранее мы поделились рецептом слоеного пирога с камамбером и грушей.

вино
Грузия
кулинария
курица
национальная кухня
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
