Набрать вес во сне: к богатству, жиру, тревоге? Ответ авторитетных сонников

Вы проснулись и с удивлением осознали, что во сне заметно прибавили в весе. Не спешите расстраиваться: большинство популярных сонников трактуют этот сюжет как крайне благоприятный знак, а не как дурное предвестие. Давайте разберемся, к чему снится набрать вес, опираясь на авторитетные источники.

Общее толкование

Чаще всего подобное сновидение символизирует материальное благополучие и стабильность. Именитые толкователи, например Миллер, утверждают: видеть себя растолстевшим означает неожиданное богатство и исполнение надежд. Сонник XXI века также указывает, что набирать вес во сне — к обогащению и процветанию в делах. Это отличный знак, предвещающий прибыль, крупные приобретения или улучшение финансового положения.

К чему снится набор веса мужчине

Значение сна сильно зависит от пола сновидца. Для мужчины такой сон часто является символом роста влияния, авторитета и уверенности в своих силах. Это может предвещать повышение по службе, признание в коллективе или укрепление социального статуса. Парадоксально, но иногда потолстеть во сне для мужчины — к обвинениям, которые в итоге обернутся успехом, если он проявит терпение.

К чему снится привес Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему снится набор веса женщине

Теперь поговорим о сновидицах. В случае с женщинами трактовка двойственная. С одной стороны, набор веса в сновидении может быть отражением подсознательного страха потерять привлекательность или набрать реальные килограммы.

С другой стороны, сон о привесе сулит замужним дамам семейное благополучие и достаток в доме, а одиноким девушкам — готовность к новым отношениям или даже знакомство с богатым поклонником. Если во сне вы были довольны своим отражением, ждите удачного стечения обстоятельств.

Привес во сне: что значит наяву

Напоследок добавим, что сон о наборе веса может означать, что в реальной жизни вы взвалили на себя слишком много обязанностей или испытываете эмоциональную перегрузку. Психоаналитики трактуют полноту как накопление невыраженных чувств или потребность в защите. Обратите внимание на свои ощущения: если лишний вес тяготил вас во сне, возможно, пришло время избавиться от навязчивых забот и чужих проблем. В любом случае не воспринимайте этот сон как приговор. Это скорее дружеский совет или предвестие скорой радости.

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