Жёсткий карантин ввели в нескольких муниципалитетах Каталонии

https://static.news.ru/photo/2a2b0c32-c475-11ea-a827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Global Look Press

Власти Каталонии решили ввести жесткий карантин в восьми населённых пунктах региона для сдерживания распространения COVID-19, заявила советник здравоохранения женералитета Альба Вергес.

Люди должны будут оставаться дома за исключением, когда им надо работать, если это невозможно делать удаленно, — отметила советница здравоохранения женералитета Альба Вергес на пресс-конференции.

Карантин вводится на 15 дней. Жителям города Льейда и семи муниципалитетах запрещается выходить из дома без необходимости. Работа ресторанов и баров прекращается. Учреждения смогут работать лишь в формате доставки. Карантин коснётся 150 тысяч жителей Каталонии, передаёт РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией в мире. За последние 24 часа подтверждено 230 370 диагнозов COVID-19, умерли 5285 заражённых.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,5 млн человек по всему миру, более 566 тысяч умерли, свыше 7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 727 162 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тысяч. Также в первой десятке Перу, Чили, Мексика, Великобритания и ЮАР.

Как писал NEWS.ru, стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом. Так считает экономист Джейкоб Киркегор из американского Института мировой экономики Петерсона. Из-за отказа королевства вводить карантин показатели Швеции по смертности в процентном отношении оказались в шесть раз хуже, чем в Финляндии и Дании, в 12 раз хуже, чем в Норвегии, и в 40 раз хуже, чем в США.