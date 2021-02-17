Журналисток польского телеканала осудили в Белоруссии на два года колонии

https://static.news.ru/photo/83eb54c2-71bb-11eb-9043-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Минске назначил двум журналисткам польского телеканала «Белсат» по два года лишения свободы за стрим с акции протеста. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Журналисток Катерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября 2020 года, когда они вели стрим с «Площади перемен» в Минске. Там проходила акция памяти Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками. Представительниц СМИ обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. При этом дело о гибели Бондаренко будут расследовать по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, порядка 40 белорусских IT-компаний в данный момент переводят около 900 своих сотрудников в Вильнюс, так как Литва регистрирует новый финтех-бизнес быстрее любой другой страны Евросоюза. Многих специалистов напугало подавление властями Белоруссии протестов против президента Александра Лукашенко.

Так, например, глава подразделения в белорусском производителе GPS-технологий Gurtam Александр Кувшинов уехал из Белоруссии в Вильнюс после того, как его упомянули на телевидении в связи с расследованием в отношении компании PandaDoc, где работал его брат. Кувшинов думал, что задержится в Вильнюсе ненадолго, даже зимнюю одежду с собой не брал. Но прошло уже полгода, брат его по-прежнему сидит в тюрьме, а минская квартира «зарастает пылью».