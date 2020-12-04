Жители Риги устроили пикет из-за обысков и задержания журналистов

https://static.news.ru/photo/a1da00c2-362a-11eb-9103-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusojuz/facebook.com

Необъявленный пикет против обысков и задержания Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии местных русскоязычных журналистов начался 4 декабря в Риге. Несколько граждан пришли к главному монументу страны — памятнику Свободы, — чтобы выразить свой протест.

Участники акции принесли с собой плакат с надписью «Всех не пересажаете». Прямую трансляцию с места событий на своей странице в Facebook ведёт партия «Русский союз Латвии» (РСЛ).

В Латвии начался очередной этап политических преследований, СГБ возбуждено уголовное дело. Несколько журналистов обвиняются, в их числе два моих помощника евродепутата, которые мне помогают со связями со СМИ, — заявила депутат Европарламента от республики и лидер РСЛ Татьяна Жданок.

По её данным, сотрудникам СМИ вменяют нарушение режима санкций против РФ. Судя по всему, речь идёт о публикациях журналистов, связанных с МИА «Россия сегодня», возглавляемым Дмитрием Киселёвым. Жданок считает, что ситуация является грубым нарушением свободы слова.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с задержанием в Латвии русскоязычных журналистов. Он назвал происходящее «латышским фашизмом во всей красе». Он также призвал чиновников Латвии и других прибалтийских республик одуматься и прекратить травлю русскоязычных журналистов, поскольку «час расплаты настанет». По словам Жириновского, все журналисты будут в итоге реабилитированы, а те, кто их репрессировал, будут привлечены к ответственности и «в жёсткой форме наказаны».

Сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия задержали по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. У них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски. Изъяли технику и средства связи. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. Все лица, которым предъявили обвинения, — граждане Латвии.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ произошедшее назвали «карательной акцией» и вопиющим примером попрания свободы СМИ. В ведомстве заявили, что рассчитывают на адекватную оценку событий, произошедших в Латвии, со стороны ЕС.