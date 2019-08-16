Память жертв теракта 2017 года почтили жители Каталонии. Родственники возложили цветы к мемориалу в память о погибших, установленному в Барселоне.
Организатором акции стала мэрия каталонской столицы, в ней приняли участие глава правительства Ким Торра и многие другие политические и общественные деятели.
Собравшиеся воздержались от речей, передаёт
Теракт в Каталонии произошёл 17 августа 2017 года. В Барселоне и Камбрильсе фургоны намеренно наехали на толпу людей, а в Альканаре произошло два взрыва. В общей сложности тогда погибли 16 человек, около полутора сотен получили ранения.
Ранее, как писал News.ru, заключённый, который устроил стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчёрча, Брентон Таррант отправил письмо некоему Алану в Россию. В тексте также содержится предупреждение о приближении «великого конфликта», а также выражения, которые можно истолковать как призыв к оружию.