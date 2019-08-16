https://static.news.ru/photo/5db0ffd4-c0d0-11e9-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Память жертв теракта 2017 года почтили жители Каталонии. Родственники возложили цветы к мемориалу в память о погибших, установленному в Барселоне.

Организатором акции стала мэрия каталонской столицы, в ней приняли участие глава правительства Ким Торра и многие другие политические и общественные деятели.

Собравшиеся воздержались от речей, передаёт ТАСС . Вместо этого после минуты молчания прозвучала каталонская композиция «Песня птиц», которая является одним из символов региона.

Теракт в Каталонии произошёл 17 августа 2017 года. В Барселоне и Камбрильсе фургоны намеренно наехали на толпу людей, а в Альканаре произошло два взрыва. В общей сложности тогда погибли 16 человек, около полутора сотен получили ранения.

Ранее, как писал News.ru, заключённый, который устроил стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчёрча, Брентон Таррант отправил письмо некоему Алану в Россию. В тексте также содержится предупреждение о приближении «великого конфликта», а также выражения, которые можно истолковать как призыв к оружию.