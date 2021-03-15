Жителей Польши предупредили о возможном локдауне по всей стране

https://static.news.ru/photo/022648c2-859b-11eb-965a-96000091f725_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Польши прирост новых случаев коронавирусной инфекции нового типа демонстрирует показатели, которые могут вынудить власти ввести локдаун на территории всего государства. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава польского Министерства здравоохранения Адам Недзельский.

Ровно неделю назад в Польше медики зафиксировали 6170 новых случаев заражения за сутки. Сегодня же данный показатель вырос до 10 896. На самом высоком уровне суточный прирост новых случаев COVID-19 зафиксирован Варминьско-Мазурском, Поморском, Мазовецком и Любуском воеводствах. На этих польских территориях уже ввели локдаун.

Это очень динамичный рост. Около 75%. В последние дни средний прирост падал с 30 до 25%. То, что мы видим, вызывает беспокойство. Если мы будем иметь дело с таким ростом динамики заболеваний, то мы будем принимать решения в плане усиления мер во всей стране, — цитирует министра здравоохранения РИА Новости.

Исходя из последних сведений, оглашённых главой ведомства, в Варминско-Мазурском воеводстве за 24 часа заболевают более 60 человек на 100 тысяч населения. В Мазовецком дневная заболеваемость составляет 55 человек. Столько же — в Поморском. В Любуском воеводстве в среднем заражается 51 человек на 100 тысяч.

По словам Надзельского, в Куявско-Поморском, Нижнесилезском, Силезском и Подкарпатском воеводствах наблюдается довольно угрожающая ситуация. Там за сутки коронавирусом заражаются от 40 до 50 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Австрии начинается третья волна эпидемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава Министерства здравоохранения европейского государства Рудольф Аншобер.