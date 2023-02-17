Жителей Артемовска призвали немедленно эвакуироваться из города Вице-премьер Украины Верещук призвала гражданских лиц эвакуироваться из Артемовска

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук призвала гражданское население незамедлительно эвакуироваться из Артемовска (он же Бахмут), заявив об этом в своем Telegram-канале. По данным вице-премьера, в городе остаются шесть тысяч гражданских лиц.

Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: <...> вы должны немедленно эвакуироваться, — написала она.

Ранее СМИ США предположили, что ВСУ в скором времени могут сдать Артемовск. По мнению журналистов, косвенным признаком предстоящего отступления украинских войск является введение ими запрета на въезд в город гражданских лиц. В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что власти Украины начали эвакуировать сотрудников предприятий и чиновников из населенного пункта Часов Яр под Артемовском, также из города активно выезжают мирные жители.

В то же время пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление главы компании Евгения Пригожина, в котором он предположил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся. По приведенным им данным, к городу ежедневно подходят от 300 до 500 новых бойцов на всех направлениях, а огонь артиллерии усиливается с каждым днем.