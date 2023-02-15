Киев эвакуирует предприятия и чиновников из-под Артемовска Марочко: Киев эвакуирует предприятия и чиновников из Часова Яра под Артемовском

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Власти Украины начали эвакуировать сотрудников предприятий и чиновников из населенного пункта Часов Яр под Артемовском (Бахмутом), заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. При этом он подчеркнул, что работники медучреждений остаются на своих местах. Поправляющихся пациентов в оперативном порядке выписывают из больниц, добавил он.

Из населенного пункта Часов Яр отмечена эвакуация госучреждений и предприятий, — сказал Марочко.

По его словам, также из города активно выезжают мирные жители.

Ранее СМИ США предположили, что ВСУ в скором времени могут сдать Артемовск. По мнению журналистов, косвенным признаком предстоящего отступления украинских войск является введение ими запрета на въезд в город гражданских лиц.

Мнение о скором взятии Артемовска российскими войсками высказал на прошлой неделе экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он отметил, что за город идут тяжелые бои, но их итог предрешен. С ним согласился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, к властям Украины уже начинает приходить осознание того, что они потеряют Артемовск.

При этом пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление главы компании Евгения Пригожина, в котором он предположил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся. Сообщается, что к городу ежедневно подходят от 300 до 500 новых бойцов на всех направлениях, а огонь артиллерии усиливается с каждым днем.