Житель Франции умер через несколько часов после прививки от COVID

Прокуратура Монпелье поручила полиции расследовать причину смерти 22-летнего француза, который умер через несколько часов после прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал Actu.

Отмечается, что 22-летний пациент перед вакцинацией рассказал врачам о том, что предрасположен к аллергической реакции — отёку Квинке. Медики приняли необходимые меры предосторожности. После инъекции они наблюдали за состоянием пациента, но никакой реакции на препарат не было. Мужчине разрешили вернуться домой.

Дома молодой человек принял противоаллергические лекарства, а затем впал в кому и скончался. Следователи собираются провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти. Врачи использовали препарат американской компании Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech.

Ранее сообщалось, что в Андалусии 36-летний мужчина умер после вакцинации препаратом Janssen. Врачи не исключают прямой взаимосвязи вакцины со смертью мужчины. Сообщается, что прививка была сделана 25 июня, а 5 июля из-за недомогания мужчина был госпитализирован и вскоре скончался. Предположительная причина смерти — инсульт.