Житель Франции умер через несколько часов после прививки от COVID

Прокуратура Монпелье поручила полиции расследовать причину смерти 22-летнего француза, который умер через несколько часов после прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал Actu.
Отмечается, что 22-летний пациент перед вакцинацией
Дома молодой человек принял противоаллергические лекарства, а затем впал в кому и скончался. Следователи собираются провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти. Врачи использовали препарат американской компании Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech.
Ранее сообщалось, что в Андалусии 36-летний мужчина умер после вакцинации препаратом Janssen. Врачи не исключают прямой взаимосвязи вакцины со смертью мужчины. Сообщается, что прививка была сделана 25 июня, а 5 июля из-за недомогания мужчина был госпитализирован и вскоре скончался. Предположительная причина смерти — инсульт.