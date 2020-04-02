Европа

Жертвами коронавируса в Испании стали более 10 тысяч человек

13:26, 02 апреля 2020 22
Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в Испании скончались 950 человек, заражённых коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в королевстве превысило отметку в 10 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения.

По состоянию на 2 апреля в Испании зарегистрированы 10 003 летальных исхода, связанных с коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, в королевстве число заразившихся COVID-19 пациентов превысило количество инфицированных, выявленных в Китае. 

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