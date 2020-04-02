Жертвами коронавируса в Испании стали более 10 тысяч человек

Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реальное количество заболевших коронавирусом нового типа в Италии в данный момент может варьироваться от 140 тысяч человек до 3,3 млн. В действительности распространённость инфекции на территории европейского «сапожка» сильно недооценивается.

К такому выводу пришли итальянские учёные после проведения работ по анализу смертности людей с COVID-19 в Италии, Германии и на корабле Diamond Princess. По мнению специалистов, сведения с лайнера абсолютно...