Земан пригрозил военным ответом в случае применения РФ ядерного оружия Земан призывает ЕС дать решительный военный ответ в случае применения РФ ядерного оружия на Украине

Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан призвал Евросоюз и союзников дать решительный военный ответ в случае применения РФ ядерного оружия на Украине, передает Ceske Noviny. В беседе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани он подчеркнул, что реакция стран Европы на возможную атаку должна быть незамедлительной.

Если Российская Федерация применит ядерное оружие на территории Украины, то реакция будет не только дипломатическая, но и военная, со всеми вытекающими отсюда последствиями, — сказал Земан.

Ранее британское издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны НАТО сообщило, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море или на границе с Украиной. По мнению собеседника, РФ таким образом «продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения».

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Соответственно, нет оснований корректировать расстановку своих ядерных установок, отметила она.