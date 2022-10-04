В Белом доме не видят признаков готовности России применить ядерное оружие Белый дом: в США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия. Соответственно, нет оснований корректировать расстановку своих ядерных установок, отметила она на брифинге.

Я хочу сказать, что мы не видим никаких оснований корректировать расстановку своих ядерных сил. Мы также не видим признаков того, что Россия готовится к <...> применению ядерных вооружений, — подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море или на границе с Украиной, пишет британское издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны НАТО. По его мнению, РФ таким образом «продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения».