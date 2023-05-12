Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения Times: ЕВС отклонил просьбу Зеленского о видеообращении в финале Евровидения

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский получил отказ от Европейского вещательного союза (ЕВС) на свой запрос об обращении к зрителям во время финала Евровидения, пишет газета Times, ссылаясь на представителя организации. ЕВС описывает Евровидение как международное развлекательное шоу, и ключевым принципом которого является его аполитичность.

Этот принцип исключает возможность делать политические или аналогичные заявления в рамках конкурса. Хотя просьба господина Зеленского выступить была сделана с лучшими намерениями, к сожалению, она не может быть удовлетворена, — заявил представитель ЕВС.

Евровидение-2023 было перенесено с территории Украины, которая выиграла конкурс в 2022 году, в Ливерпуль, Великобритания, по причинам безопасности. Украинский представитель автоматически проходит в финал, который состоится 13 мая. В феврале 2022 года Европейский вещательный союз исключил Россию из участия в Евровидении, объяснив это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России, по их мнению, могло повредить репутацию конкурса.

Ранее были определены последние участники финальной стадии Евровидение-2023 в Ливерпуле. Всего 26 стран выступят на сцене 13 мая, чтобы побороться за главный приз конкурса — хрустальный микрофон. По результатам голосования в финал прошли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения. Они присоединятся к уже отобранным странам: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания.