https://static.news.ru/photo/251c2e16-2a7d-11ea-945d-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал на брифинге, что убийства людей на Евромайдане будут расследованы.

По его словам, все дела будут доведены до конца.

Потому, как я сказал, дела Майдана мы закончим, обязательно, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины встретит освобождённых пленных из Донбасса в аэропорту Борисполь. 76 человек вылетели из Харькова сегодня, 29 декабря, после обмена между Киевом и ДНР.