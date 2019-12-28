Президент Украины Владимир Зеленский пообещал на брифинге, что убийства людей на Евромайдане будут расследованы.
По его словам, все дела будут доведены до конца.
Потому, как я сказал, дела Майдана мы закончим, обязательно, —
цитируетукраинского лидера РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины встретит освобождённых пленных из Донбасса в аэропорту Борисполь. 76 человек вылетели из Харькова сегодня, 29 декабря, после обмена между Киевом и ДНР.
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