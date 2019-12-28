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Двадцать украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло. Это может уменьшить счёт за отопление на 30%, заявил премьер страны Алексей Гончарук.

К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов, — написал политик в Facebook. Он также призвал власти других городов присоединиться к этой программе, чтобы платёжки...