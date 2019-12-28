Президент Украины Владимир Зеленский встретит в аэропорту Киева украинцев, которых освободили из плена в Донбассе.
На данный момент самолёт с ними вылетает из Харьковской области.
Борт с 76 освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины, — цитирует официальный Telegram-канал офиса украинского президента РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Донбассе завершился обмен пленными между ДНР и Киевом. Украинская сторона получила 76 человек, а на территорию самопровозглашенной республики вернулись 124 заключённых. Также сегодня, 29 декабря, обмен пленными завершился в ЛНР.