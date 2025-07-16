Зеленский заявил о готовности «демонстрировать силу»

Украина готова к действиям и сможет продемонстрировать силу в случае, если ей передадут дальнобойное вооружение, заявил президент республики Владимир Зеленский в беседе с телеканалом Newsmax. При этом он отметил, что Киев не обязательно будет применять такое оружие, но Россия должна знать о его наличии у Украины.

Мы готовы к действиям, демонстрировать силу. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. <...> Не факт, что нам придется использовать эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже весомый аргумент в пользу прекращения войны, — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп плохо помогает Киеву, при 46-м хозяине Белого дома Джо Байдене было лучше. По его словам, нынешний глава Соединенных Штатов не оказывает украинской стороне помощь в том объеме, как это делал его предшественник. Также Зеленский подчеркнул, что говорил об этом Трампу.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятое США, НАТО и Евросоюзом решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению вооруженного конфликта с Москвой. По его словам, Киев не видит в нем посыла к разрешению кризисной ситуации.