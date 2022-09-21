Зеленский заявил, что не верит в применение Россией ядерного оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild высказался о вероятности применения Россией ядерного оружия. По словам украинского лидера, он не верит в то, что Москва применит его.

Я не верю, что он (президент России Владимир Путин - NEWS.ru) применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие, — сказал Зеленский.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.

Путин в ходе обращения объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.