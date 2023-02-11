Зеленский ввел в состав СНБО нового главу МВД Украины Клименко

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нового главу МВД страны Игоря Клименко. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства. Также там сообщается о прекращении членства в Совете бывшего главы МВД Дениса Монастырского, погибшего при крушении вертолета в Киевской области в январе текущего года.

Постановляю ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича — министра внутренних дел Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Малюка Василия Васильевича — главу Службы безопасности Украины, — говорится в указе.

За назначение министром внутренних дел Украины исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко украинский парламент проголосовал в минувший вторник, 7 февраля. Тогда же парламентарии утвердили на посту главы Службы безопасности страны и. о. главы ведомства Василия Малюка.

Вертолет, на борту которого находился бывший глава МВД Денис Монастырский, упал 18 января вблизи детского сада в Броварах под Киевом. Украинские СМИ сообщили, что борт мог рухнуть из-за тумана, так как шел на низкой высоте и пилот не справился с управлением. По другой версии, вертолет был подбит украинской системой ПВО. В результате крушения вертолета погибло 17 человек, из них четыре ребенка и девять человек, находившихся на борту. Травмы получили 25 человек, в том числе 11 детей, все они госпитализированы.