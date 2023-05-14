Зеленский впервые с начала СВО посетил Германию Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Берлин

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию, о чем он сам сообщил в своем аккаунте в Twitter. По его словам, с лидерами ФРГ планируется обсудить вопросы оружия, противовоздушной обороны, восстановительных мер, Евросоюза и НАТО.

Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность, — написал Зеленский.

Ранее США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония и их партнеры увеличили объем обязательств по поддержке Украины на период с 2023-го по начало 2024 года до $44 млрд. Чиновники G7 подчеркнули, что данная поддержка позволяет Киеву обеспечивать функционирование правительства, оказывать основные услуги, восстанавливать инфраструктуру и стабилизировать экономику.

Ранее бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перестанут функционировать. По его мнению, это случится из-за отсутствия руководства. Матвийчук отметил, что украинские военные на грани коллапса на фронте, так как у них нет командного состава.

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.