Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Украины Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Украины Руслана Дзюбу

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардией страны Руслана Дзюбу. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства. По информации украинских СМИ, Дзюба отвечал за тыловое обеспечение и логистику.

Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины, — говорится в документе.

В субботу, 11 февраля, Зеленский провел целый ряд совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов, где обсудил, в числе прочего, усиление государственных институтов страны.

Также сообщалось, что Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нового главу МВД страны Игоря Клименко. За назначение министром внутренних дел Украины исполняющего обязанности главы ведомства Клименко украинский парламент проголосовал в минувший вторник, 7 февраля.

В этот же день Зеленский в ходе онлайн-выступления на инвестиционном форуме, организованном американским банком JP Morgan, заявил, что Украина должна присоединиться к Евросоюзу через два года. По его словам, некоторые считают, что Украине не попасть в ЕС в течение 30, а то и 50 лет, в связи с чем он пожелал этим людям долгой жизни.