Зеленский: Украина не станет вмешиваться в белорусские выборы

https://static.news.ru/photo/fa22bee6-e700-11ea-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желает белорусам повторения украинских событий 2014 года. Он уверен, что властям и обществу ещё не поздно начать диалог.

Он поможет разрешить сложившуюся ситуацию. При этом результат не имеет значения, так как важен путь к нему, который не должен быть «кровавым», сказал политик в интервью Euronews.

Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьёзного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария, — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Украина не будет вмешиваться в белорусские выборы, так как происходящее — внутреннее дело Минска.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске сторонники белорусской оппозиции собрались в центре города на митинг. В акции принимают участие несколько сотен человек.