Зеленский: Украина не будет атаковать Россию американскими ракетами

Американская универсальная пусковая установка M270 / Фото Gertrud Zach/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не намерена использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия HIMARS, которые США хотят передать Киеву в рамках военной помощи, для нанесения ударов по России. ВСУ не ведут боевых действий на территории России и не собираются её атаковать, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их для нападения на Россию: смотрите мы не планируем атаковать Россию. Российская Федерация нас не интересует, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев думает только о своей территории, в то время как за ситуацией в России украинские власти не следят пристально.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS США собираются включить в очередной пакет военной помощи Украине. Они способны поражать цели на расстоянии около 80 километров. В Белом доме отметили, что, поставляя Киеву оружие, США и НАТО не намерены вступать в военное противостояние с Россией.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон будет предоставлять Киеву оружие для защиты в рамках границ Украины, но не для использования за её пределами. Она также подчеркнула, что Вашингтон не собирается становиться стороной конфликта.