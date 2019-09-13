https://static.news.ru/photo/d76dbf2e-d584-11e9-8528-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с финским коллегой Саули Ниинистё ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2». Глава украинского государства вновь назвал проект Москвы угрозой для Европы.
Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос «Северного потока — 2», подчеркнул, что этот проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнёрам в будущем, — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».
Также украинский лидер объявил о достигнутых договорённостях активизировать двустороннее экономическое сотрудничество.
Как писал News.ru, в конце августа Владимир Зеленский уже заявлял, что «Северный поток — 2» «является неприемлемым и несёт в себе угрозы для всей Европы». После встречи с польским коллегой Анджеем Дудой он объявил, что Киев и Варшава единодушны в стремлении к диверсификации источников энергоснабжения. Это относится в том числе и к сотрудничеству с США.