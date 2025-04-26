Зеленский сделал провокационное заявление перед встречей Путина и Уиткоффа Зеленский заявил, что Киев якобы атаковали ракетой с комплектующими из США

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Киеву якобы ударили ракетой с компонентами, которые производились на территории Соединенных Штатов. Провокационные слова он озвучил на своей странице в социальной сети X перед встречей российской и американской сторон.

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры со специальным представителем хозяина Белого дома Стивом Уиткоффом. Политик прибыл в Москву с целью двусторонних контактов.

Ракета по меньшей мере из 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями, — попытался усугубить ситуацию Зеленский.

Российская сторона 24 апреля атаковала Украину массированным ударом. Армия била по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и пять групповых ударов по целям на Украине за минувшую неделю. От ударов ВС РФ пострадали места производства и хранения ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений украинских войск, в том числе иностранных наемников, добавили в ведомстве.