Зеленский решил похозяйничать в итальянском туризме Зеленский призвал итальянские власти не пускать российских туристов

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию «дать культурный отпор» Москве и закрыть российским туристам въезд в страну, обращение было опубликовано в его Telegram-канале. Украинский лидер подчеркнул, что санкции должны касаться даже тех, кто не причастен к спецоперации, так как они «молчанием поддерживают политику государства».

Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя, они молчат, они поддерживают своё политическое руководство, — заявил Зеленский.

Итальянский бизнес тем временем столкнулся с финансовыми трудностями из-за проблем с российскими туристами. По словам местного владельца недвижимости, россияне потеряли интерес к апартаментам и домам. От нехватки туристов из России страдает и ресторанный бизнес. Официант в одном из местных ресторанов выразил надежду, что российские туристы вернутся к концу лета, если к тому времени закончится спецоперация на Украине.

Ранее МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформить британские визы в связи с недружественным курсом страны, а также с риском потерять деньги при оформлении визы.