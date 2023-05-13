Зеленский рассказал, зачем прибыл в Рим Зеленский прибыл в Рим, чтобы встретиться с папой римским и высокопоставленными лицами

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Рим с важным визитом для его страны. В своем Telegram-канале политик уточнил, что проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

Важный визит для победы Украины, — сообщил Зеленский.

Как пишет агентство ANSA, самолет с украинском лидером приземлился в аэропорту Чампино в Риме в 10:13 (11:13 мск). Политика встретил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

Rainews24 сообщило, что Зеленский и Мелони прибудут в резиденцию премьер-министра дворец Палаццо Киджи около 13:00 (14:00 мск). После переговоров они выступят на пресс-конференции.

В начале мая советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что ВСУ пришлось ремонтировать переданные Италией неисправные самоходные артиллерийские установки (САУ) М109L. По его словам, это не единственный случай, когда Киев получал западное вооружение, неготовое к применению.

В Риме заявили, что САУ перед отправкой на Украину должна была отремонтировать американская компания. Почему это не было сделано, итальянские власти не объяснили.