Зеленский призвал ввести новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Instagram, призвал западных партнёров усилить санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Он также потребовал закрытия неба над Украиной.

Нужно немедленное усиление санкций против страны — ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, — сказал он.

Зеленский заявил, что российские войска обстреливали станцию с помощью танков. Небо над Уераиной необходлмио закрыть, чтобы предотвратить нанесение ударов ракетами и авиабомбами по атомным объектам.

В ночь на 4 марта на Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе, произошёл пожар. На записи с камеры видеонаблюдения был заметен дым над постройками. Мэр города Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что причиной возгорания стал непрерывный обстрел станции.

Несколько часов спустя стало известно, что АЭС перешла под контроль ВС России. В госинспекции ядерного регулирования Украины заявили, что состояние и работа энергоблоков находятся под наблюдением оперативного персонала.

В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью украинские диверсанты обстреляли бойцов Росгвардии из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами АЭС. Покидая здание, они подожгли его.