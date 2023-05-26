Зеленский призвал ВСУ брать больше пленных

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал брать в плен как можно больше российских военнослужащих. По его словам, при обмене это поможет вернуть на родину больше украинских военных.

Все на передовой должны помнить, что чем больше русских военнопленных мы возьмем, тем больше наших людей мы вернем, — написал глава государства.

Он добавил, что при недавнем обмене пленными на Украину вернулись 106 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести.

В середине апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва вернула Киеву 130 военнослужащих в рамках пасхального обмена пленными. По его словам, вернувшиеся солдаты попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО.

10 апреля на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет со 106 российскими военнопленными. У некоторых из них были ранения. Военнослужащих отправили на реабилитацию, которая пройдет в медицинских учреждениях Минобороны.