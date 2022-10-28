Зеленский присвоил Праге почетное звание Зеленский опубликовал указ о присвоении Праге почетного звания «город-спаситель»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил столице Чехии Праге почетное звание «город-спаситель». Как говорится в указе на сайте офиса главы государства, звание присвоено за «проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом».

За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины... а также существенную поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное звание «Город-спаситель» городу Прага (Чешская Республика), — сообщается в документе.

Ранее Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешуву звание города-спасителя. Он поблагодарил местную администрацию и жителей за помощь украинскому народу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховной рады.

Жешув стал одним из первых городов, принявших украинских беженцев. В марте на территорию города прибыл американский лидер Джо Байден, где он встретился с военными 82-й воздушно-десантной дивизии США.