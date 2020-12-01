Зеленский предложил ввести в украинский язык новое правило

https://static.news.ru/photo/90e10268-33c6-11eb-b7d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в правила национального языка и писать слово «независимость» с заглавной буквы.

В знак безграничного уважения ко всем, кто веками её добивался, и как символ того, как много она для нас значит, — пояснил глава государства в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что 1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме более 90% граждан высказались за независимость республики. По словам Зеленского, впоследствии украинцы осознали, что обретение независимости не означает прекращения борьбы, её необходимо «защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни».

Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем всё для наступления мира и возвращения своих территорий, — написал он.

Ранее Зеленский призвал молодых украинцев стать участниками флешмоба Ukraine NOW и рассказать о любви к Родине. Авторы 10 лучших работ встретятся с президентом в День независимости, который отмечается 24 августа.

Как писал NEWS.ru, украинская писательница Лариса Ницой, известная своей радикальной антироссийской риторикой, устроила очередной скандал на острую для неё тему. На этот раз — в магазине. Причиной недовольства стала женщина-кассир, которая заговорила с литератором на русском языке. Писательница заявила, что русскоязычная речь ассоциируется у неё с «врагами, убившими друзей в Донбассе».